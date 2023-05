Addio a Jim Brown, LeBron: "Abbiamo perso un eroe"

Anche nel mezzo dei playoff, e di una serie contro i Denver Nuggets che gli ha lasciato poco o nessun spazio per tutto il resto, LeBron James ha voluto far sentire la sua voce per commentare la scomparsa di uno dei più grandi campioni dello sport americano, Jim Brown, leggenda del football NFL (ma anche del lacross - è nella Hall of Fame di entrambi gli sport). "Oggi abbiamo perso un eroe", ha scritto James su Instagram. Jim Brown è morto infatti solo pochi giorni fa (il 18 maggio) a 87 anni nella sua residenza di Los Angeles, città che oggi anche LeBron chiama casa. Ma per entrambi la vera casa a lungo è stata Cleveland: con i Browns per Brown, con i Cavs per James. Nella NFL Browns ci ha giocato dal 1957 fino al 1965, disputando 118 partite consecutive (senza mai saltarne una in tutta la sua carriera), vincendo per tre volte il premio di MVP NFL e trascinando Cleveland al titolo NFC nel 1964. "Per chiunque sia cresciuto nel Northeast Ohio e fosse afroamericano Jim Brown era Dio. Da ragazzino, amando il football, l'ho sempre considerato il più forte di sempre ad aver giocato per i Cleveland Browns", scrive il n°6 gialloviola. Ma la carriera di Brown finisce presto e in maniera inaspettata: si ritira infatti a sorpresa nell'estate del 1966 per continuare la sua carriera a Hollywood, da attore (il ruolo più famoso in "Quella sporca dozzina"). Ma una delle pagine più gloriose e ricordate della sua carriera va in scena l'anno successivo.