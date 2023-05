Gara-3 a Miami è stata un dominio assoluto da parte della squadra di Spoelstra, che ha travolto i Celtics 128-102 portandosi sul 3-0 nella finale della Estern Conference. Dopo le due sconfitte in casa non è arrivata la reazione attesa da parte di Boston, che è invece crollata, apparendo quasi non credere più alla rimonta. Ma non bisogna sottovalutare l'orgoglio e la voglia di riscatto di Tatum e compagni, che questa notte proveranno ad allungare la serie andando a vincere in Florida per poi poter tornare in gara-6 al Td Garden. Miami viaggia però sulle ali dell'entusiasmo, trascinata da un monumentale Jimmy Butler e, di volta in volta, da protagonisti inattesi come Gabe Vincent in gara-3 (29 punti con 6/9 da tre). La franchigia guidata da Pat Riley vuole giocare un'altra finale, dopo quella persa nel 2020 contro i Lakers (eliminati 4-0 da Denver, prima finalista della stagione). L'appuntamento è per questa notte in diretta alle 2.30 su Sky Sport NBA con commento in diretta di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.