Nikola Jokic MVP delle Western Conference Finals

Nikola Jokic torna a Denver con un biglietto valido per disputare le prossime Finals NBA nella valigia, ma non solo. Già, perché il centro originario di Belgrado non si è accontentato di vincere contro i Los Angeles Lakers e guidare così i suoi Nuggets alla prima finale nella storia della franchigia, ma lo ha fatto dominando una serie dall’inizio alla fine sfiorando una tripla doppia di media a partita (23.3 punti,12.3 rimbalzi e 9.8 assist) e vendicando le finali di conference della bolla di Orlando del 2020 con un netto 4-0 rifilato a LeBron James e compagni. Per tutte queste ragioni c’erano pochi dubbi su chi fosse l’indiziato principale per vincere il Magic Johnson Trophy, il premio che viene assegnato dall’anno scorso all’MVP delle Western Conference Finals. I numeri di Nikola Jokic sono strabilianti, ma ciò che impressiona di più è la sua coerenza nell’anteporre sempre il risultato di squadra rispetto ai traguardi personali. “Onestamente questo premio non significa nulla per me”, ha esordito Joker appena ricevuto il trofeo, e poi ancora: “Questo premio dovrebbe essere assegnato ai miei compagni e agli allenatori che mi hanno messo nelle condizioni ideali per giocare a questo livello”. Jokic non è l’unica pedina dello scacchiere di Coach Mike Malone che è stata determinante in questi playoff e la superstar serba ne è perfettamente consapevole. Secondo la percezione dello stesso Jokic, lui è solo uno dei componenti di una squadra che ha raggiunto un risultato storico per la franchigia del Colorado: “Siamo tutti uguali, sono solo felice di questo traguardo collettivo, credo che sia bello essere un tifoso dei Nuggets oggi”. E come dargli torto.