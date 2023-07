I Lakers hanno in programma di ritirare la maglia della loro stella. Jeanie Buss, proprietaria e presidente della franchigia, ha dichiarato che "Non ci sono dubbi in proposito"

A Cleveland e a Miami sono pronti da tempo, con le maglie numero 23 e numero 6 scomparse e di fatto inutilizzabili da altri giocatori in attesa di poterle ritirare ufficialmente. Ora pare che anche ai Lakers, la terza e forse ultima squadra nella carriera NBA di LeBron James, si stiano preparando a fare lo stesso. Intervistata da "Sportskeeda", Jeanie Buss, proprietaria e presidente della franchigia, ha confermato che "Ai Lakers il criterio affinché si proceda al ritiro della maglia consiste nell'ingresso del giocatore interessato nella Hall of Fame". "Non credo ci siano dubbi sul fatto che LeBron entrerà a far parte della Hall of Fame di Springfield, e quindi non ci sono dubbi che la sua maglia ai Lakers verrà ritirata". Non che ci sia particolare fretta, perchè a James, che dalla prossima stagione tornerà a vestire il numero 23 dopo il ritiro completo del 6 in onore di Bill Russell promosso dalla NBA, e ai Lakers piacerebbe prima alzare verso il soffitto della Crypto.com Arena almeno un altro stendardo di campioni NBA. Poi, con calma, la sua maglia potrà finire accanto a quelle di altre leggende gialloviola come, tra gli altri, Kobe Bryant, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.