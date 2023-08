Dopo aver annunciato che nella prossima stagione farà parte degli Washington Wizards, Danilo Gallinari è (quasi) pronto a tornare in campo — e con intenti bellicosi. Parlando della sua situazione all’interno del podcast "A cresta alta" che gestisce insieme al fratello Federico, l’azzurro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua fugace esperienza con i Boston Celtics, durata un anno ma senza poter scendere in campo a causa della rottura del legamento crociato anteriore subita nell’agosto del 2022 con la nazionale italiana. Dopo una stagione passata in infermeria, Gallinari è stato scambiato nello scorso giugno agli Washington Wizards per motivi salariali, avendo bisogno di un contratto come il suo (6 milioni di dollari dopo aver esercitato la player option a sua disposizione) per completare lo scambio che ha portato Kristaps Porzingis a Boston e Marcus Smart a Memphis. "Sono carico a molla" ha detto Gallinari rispondendo alla domanda su come si sentisse. "Non vedo l’ora di giocare contro Boston: appena uscirà il calendario metterò una X per tutte le volte che giocherò a Boston contro Boston".