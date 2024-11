Questa notte i Lakers campioni in carica faranno il loro debutto in NBA Cup sfidando gli Spurs (diretta su Sky Sport Max dalla 1.30, repliche nella giornata di domani su Sky Sport NBA con commento in italiano di Dario Vismara e Tommaso Marino). In vista della trasferta a San Antonio, però, al centro dei pensieri di LeBron James c’è prima di tutto lo stato di salute del coach avversario Gregg Popovich

L’ inizio di stagione difficilmente poteva essere migliore per LeBron James , che dopo aver coronato il sogno di giocare con il figlio Bronny ha trascinato i Lakers a tre vittorie consecutive facendo registrare tre triple doppie consecutive . Alla soglia dei quarant’anni , quindi, James è ancora più che mai il leader dei Lakers , che questa notte faranno il loro esordio nella Emirates NBA Cup . Quella relativa alla nuova competizione ideata dalla lega è stata la più grande soddisfazione della scorsa stagione per i gialloviola , che con il successo in finale contro i Pacers si sono aggiudicati la prima edizione del torneo. In vista dell’ esordio contro gli Spurs , però, LeBron ha confessato di avere in testa solo una cosa: lo stato di salute del coach avversario Gregg Popovich , che non sarà in panchina per la sfida di questa notte. I due, LeBron e Pop , sono stati tra i maggiori protagonisti della NBA negli ultimi vent’anni e, seppur sempre avversari, hanno maturato un rapporto di autentica amicizia .

LeBron e Pop: un’amicizia vera

“A essere onesti, non ho ancora pensato davvero alla partita” ha confessato LeBron dopo la vittoria su Memphis, “anche se non vedo l’ora di giocare e so che è sempre difficile strappare una vittoria sul campo di San Antonio”. Nella testa di James, però, prima dei vari aspetti che riguardano il confronto con Victor Wembanyama e compagni, c’è lo stato di salute di un amico: “Personalmente la cosa che mi interessa a proposito di San Antonio, al momento, sono le notizie che riguardano il mio caro amico coach Pop”. Popovich, assente dallo scorso due novembre sulla panchina degli Spurs, sta recuperando da un ictus e per ora non si ha idea di quando potrà tornare ad allenare i suoi. “Penserò tanto a lui nella trasferta di San Antonio” ha quindi raccontato LeBron, “la cosa più importante per me è sapere che ci rivedremo presto, e non dovrà per forza accadere sul parquet”.