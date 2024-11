Arrivati a Salt Lake City senza due titolari dell’importanza di Kyrie Irving e P.J. Washington , i Mavericks erano comunque riusciti a recuperare una partita che nel 3° quarto sembrava persa . Sotto ampiamente in doppia cifra, gli ospiti piazzavano un parziale di 18-5 suggellato poi dalla tripla del pareggio segnata da Klay Thompson a quota 113 con 30 secondi da giocare . A guidare Dallas , come d’abitudine, era stato fin lì un Luka Doncic da 37 punti, 9 assist e 7 rimbalzi . Sull’azione successiva, con i suoi in difesa, però, lo sloveno ha commesso un errore di distrazione costato carissimo ai ragazzi allenati da Jason Kidd . Un errore di cui Doncic si è assunto la colpa in conferenza stampa.

Luka rimane fermo, Collins schiaccia

“È stata una incomprensione, non ho capito bene le indicazioni dalla panchina: è colpa mia”, sono queste le parole usate da Doncic quando in conferenza stampa gli è stato chiesto di quell’ultimo possesso in cui lui è rimasto fermo, Dereck Lively II è arrivato con colpevole ritardo in chiusura su John Collins e il lungo di Utah ha avuto tutto lo spazio per andare a schiacciare il +2 per i padroni di casa. Un errore pesante, a cui poi è invece seguito un possesso difensivo quasi perfetto da parte dei Jazz, che hanno costretto Doncic a cedere la palla a Naji Marshall per la tripla del possibile pareggio non andata a segno. Un errore pesante soprattutto perché costa a Dallas la 4° sconfitta consecutiva di un inizio di stagione complicato, arrivata sul campo dell’ultima in classifica della Western Conference. Una classifica che ora vede i Mavs fuori addirittura dalla zona play-in a causa del record di 5-7 maturato fin qui.