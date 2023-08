In allenamento con i compagni di nazionale, il centro dei Minnesota Timberwolves si è esibito in una sequela per lui alquanto inusuale di tiri dalla lunga distanza. E il risultato è stato a dir poco sorprendente VIDEO

Rudy Gobert è ormai da tempo uno dei giocatori più chiacchierati di tutta l'NBA e alcuni suoi limiti sono oggetto di costante sottolineatura, soprattutto in relazione al notevole stipendio percepito dal centro dei Minnesota Timberwolves. Gobert, tuttavia, ha qualità evidenti, in particolare nella metà campo difensiva, che gli sono valse guadagni in carriera di poco inferiori ai 180 milioni di dollari fin qui. Tra queste qualità non c'è di certo il tiro da tre: nel corso delle sue dieci stagioni in NBA, Gobert ha mandato a referto 15 tentativi totali dalla lunga distanza (di cui 12 nelle ultime tre stagioni), senza mai riuscire a segnarne uno. Eppure, durante un allenamento con la Francia in vista dei prossimi Mondiali, le telecamere lo hanno pescato mentre realizzava un clamoroso 3/3 da dietro la linea da tre punti. Un evento che definire raro è persino riduttivo, e che infatti è stato ripreso con enfasi dai profili social della nazionale transalpina. Ora resta la curiosità di scoprire se sia trattato di un unicum in gran parte casuale, oppure se Gobert abbia intenzione di riprovarci anche in partita. Lo scopriremo già il prossimo 25 agosto, sul parquet della City Arena di Giacarta, dove la Francia è attesa dall'affascinante sfida con il Canada per l'esordio ai Mondiali.