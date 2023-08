Il titolo di miglior marcatrice nella storia della WNBA le apparteneva già da tempo, ma per Diana Taurasi non era abbastanza. Per Taurasi, d'altronde, non è mai abbastanza quando si tratta di giocare , segnare e vincere . Per superare quota 10.000 punti in carriera, record mai raggiunto da nessuna giocatrice della WNBA , contro le Atlanta Dream ne sarebbero bastati 18 , lei ne ha segnati 42 , il massimo in carriera in una partita senza tempi supplementari. Il canestro decisivo è arrivato nel terzo quarto, con una tripla dalla lunghissima distanza a cui è seguita la più che logica celebrazione . Il gioco è stato subito interrotto e Taurasi è stata travolta dagli abbracci delle compagne e dal boato del pubblico di Phoenix .

Oltre ogni limite

"Quando fai qualcosa che ami e diventa un'ossessione, vuoi semplicemente andare oltre ogni limite" ha dichiarato Taurasi dopo la partita. "A volte provare ad andare oltre i limiti mi ha messo nei guai, ma io amo la pallacanestro. Ho sempre dato tutto per il gioco e in una serata come questa, di fronte ai nostri tifosi e alle persone che conosco da tanto tempo e che mi hanno aiutato ad arrivare qui, non avrei davvero potuto volere di più". Taurasi, che in carriera ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, in WNBA così come in Europa e con la nazionale, a 41 anni è diventata anche la giocatrice più vecchia di sempre a segnare più di 40 punti. E i paragoni con un altro splendido quarantenne, il Michael Jordan che nel 2003 in maglia Wizards ne segnava 43 contro gli allora New Jersey Nets, sono diventati subito inevitabili. "Quando c'è tanta attesa, le cose rischiano di complicarsi un pò" ha detto Taurasi davanti ai microfoni, "ma quando tutto va come deve andare è bellissimo e questa è una grande serata per il basket femminile"