Ci sono pocchi dubbi sul fatto che l' uomo simbolo dei Phoenix Suns che a metà anni duemila avevano messo sottosopra l'intera NBA con il loro gioco veloce e spettacolare, dando il via alla cosiddetta " rivoluzione del tiro da tre punti ", fosse Steve Nash . E infatti il canadese è entrato già nel 2015 nel "Ring of Honor" dei Suns , sorta di Hall of Fame in cui la franchigia inserisce i giocatori che ne hanno segnato la storia in maniera indelebile. Ora, con intuibile ritardo, lo stesso onore verrà concesso ad altri due grandi protagonisti di quella squadra: Shawn Marion e Amar'e Stoudemire . La decisione di ritirare i loro numeri di maglia, rispettivamente il 31 e il 32 , era in sospeso da tempo e pare abbia trovato un forte sostenitore nel nuovo proprietario dei Suns Mat Ishbia .

The Matrix & Stat

Marion ha vestito la maglia dei Suns dal 1999 al 2008 ed è nella top five di sempre della franchigia per punti, rimbalzi, stoppate e palle recuperate. A Phoenix Stoudemire ha vinto il premio di rookie dell'anno nel 2003 ed è diventato cinque volte All Star oltre a venir incluso nei quintetti All NBA in quattro stagioni diverse. Entrambi sono stati elementi essenziali della squadra allenata da Mike D'Antoni, Marion con la sua versatilità su entrambi i lati del campo e Stoudemire con la sua esplosività nei pressi del ferro. A loro, come a Nash e a D'Antoni, è mancato l'ultimo guizzo, quello che avrebbe portato al primo titolo NBA nella storia della franchigia. I Suns ci riprovano oggi con protagonisti molto diversi ma che, come Devin Booker, riconoscono il valore dell'eredità lasciata in Arizona da giocatori come The Matrix e Stat.