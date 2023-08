Non è mai troppo presto per parlare di Draft. Anche quello del 2025, non il prossimo. Se manca un chiaro favorito per la scelta numero uno del prossimo giugno (chi dice Matas Buzelis, chi Justin Edwards, Cody Williams, Ron Holland o magari anche il francese Zaccharie Risacher) il nome che verrà chiamato per primo al Draft 2025 ora potrebbe diventare quello di Cooper Flagg. Il giocatore della famosa Montverde Academy, in Florida, ha infatti annunciato di essersi "riclassificato" dalla classe 2025 a quella 2024, anticipando così di fatto il suo possibile sbarco in NBA già nel giugno 2025. Solo 17 anni (ne compirà 18 a dicembre), Flagg aveva già impressionato tutti la scorsa estate, durante i Mondiali Under 17 (da lui disputati a 15 anni d'età!) chiusi con la medaglia d'oro e statistiche che - se proiettate sui 40 minuti - parlavano di quasi 18 punti, 19 rimbalzi, 3.5 assist e 5.4 stoppate). Quest'estate poi ha confermato tutto quanto di buono si dicesse su di lui, prima venendo votato MVP al Top 100 camp della National Basketball Players Association tenutosi a Orlando e poi dominando il Peach Jam Under 16 da lui chiuso con sette doppie doppie su sette gare (e tre triple doppie) e medie oltre i 25 punti con 13 rimbalzi, quasi 6 assist e quasi 7 stoppate a partita. Per Flagg si parla da tempo di un possibile futuro in maglia Duke Blue Devils, ma l'ateneo del North Carolina dovrà vedersela anche con la corte serrata di UConn, Kanas e Kentucky. In ottica Draft 2025, la corsa alla prima chiamata assoluta sembra un duello a due tra Flagg e Cameron Boozer, figlio dell'ex NBA Carlos, anche lui protagonista della scena liceale della Florida alla Christopher Columbus High School.