Seconda amichevole in vista dei Mondiali al via il 25 agosto per Team USA. Dopo il facile successo contro Portorico, la nazionale statunitense affronta la Slovenia, appena battuta (e non di poco: 99-79) dalla Spagna. In campo dovrebbe esserci anche Luka Doncic, e la sfida contro il suo ex compagno Jalen Brunson è già un appuntamento da non perdere

Dopo la convincente vittoria su Portorico (117-74), la squadra USA guidata in panchina da Steve Kerr torna in campo nella preparazione per i Mondiali al via il 25 agosto (su Sky Sport): e lo fa incontrando la nazionale slovena guidata da Luka Doncic, in un test di grandissimo interesse. Il campione dei Mavs, sceso in campo solo 24 ore fa in un'altra amichevole contro la Spagna (persa di 20, 99-79) è reduce da una gara da 17 punti, 6 rimbalzi e 5 assist con un piccolo spavento nel primo tempo, quando è dovuto momentaneamente uscire per un infortunio. Regolarmente rientrato, Doncic ha poi dato il definitivo addio al parquet per la serata nel quarto quarto, con i suoi sotto di 15. Dovrebbe comunque essere di nuovo disponibile contro la squadra guidata dal suo ex compagno di squadra a Dallas Jalen Brunson ("L'idea è che giochi: poi dipende anche da come si sente lui", ha detto il suo allenatore), duello nel duello che dà un motivo di interesse in più nel seguire la sfida tra USA e Slovenia (la trovate su Sky Sport NBA stanotte alle 2). Interessante però anche capire chi saranno i giocatori scelti da Kerr per provare a limitare Doncic (Josh Hart, Mikal Bridges e Anthony Edwards i più gettonati) e chi invece, tra le superstar di Team USA, sarà magari chiamato a recitare il ruolo della prima punta dopo una gara, quella contro Portorico, che non ha avuto bisogno di un go-to-guy, visto la sproporzione nelle forze messe in campo. MySky programmato per non perdere sonno, ma non perdersi nemmeno Doncic vs. Team USA: l'appuntamento è per stanotte, a partire dalle 2, su Sky Sport NBA.