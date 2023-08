Quando si viene introdotti nella Basketball Hall of Fame, la tradizione prevede che il discorso di accettazione si concluda con dei ringraziamenti. Giocatori e allenatori ringraziano le persone che li hanno accompagnati nel corso della loro carriera e, ancor di più, nella vita privata. E Dwyane Wade non ha fatto eccezione, chiudendo il suo discorso chiamando l'applauso per colleghi a cui è particolarmente legato come Udonis Haslem, Carmelo Anthony e Chris Paul, per poi passare ai famigliari. Per ultimo, Wade ha tenuto il ringraziamento più importante, quello per la persona che porta il suo stesso nome. "Anche se non mi piaceva quando mi chiamavano il piccolo Dwyane" ha detto Wade, con il sorriso sulle labbra, nel rivolgersi a Dwyane Wade Sr., il padre che per lui è stato una figura fondamentale. "Ti ammiravo quando ero un bambino e ti ammiro anche ora, abbiamo lo stesso nome e abbiamo sempre avuto lo stesso sogno" ha proseguito Wade, "so che le tue ginocchia sono malandate, ma ti chiedo di raggiungermi qui sul palco".