Sta conquistando tutti. I Lakers in primis, che gli hanno allungato un triennale da 54 milioni di dollari; i suoi compagni in nazionale, da Bridges a Ingram, che non lesinano complimenti; e poi Grant Hill, il n°1 di USA Basketball: "Pensavo fosse un tiratore. Invece è un giocatore, fatto e finito". Con una storia che non sembra neppure vera

Ai Lakers è arrivato, da sconosciuto, nell'estate del 2021. Draft? Nemmeno a parlarne. Un mini-camp, organizzato niente meno che da LeBron James, come prima occasione per farsi vedere. Anthony Davis ricorda: "Ragazzino, cosa stai facendo? Stai provando a marcarmi? Ma sei serio?". Qualche secondo dopo, mentre Davis cercava di portare in post basso Reaves, quest'ultimo gli aveva già rubato il pallone. E da lì ha iniziato a rubare anche i riflettori: il contratto è diventato garantito, i minuti sono aumentati, il posto in squadra sicuro, addirittura in quintetto. La sua seconda stagione coi Lakers (l'ultima) l'ha chiusa sfiorando il 50-40-90 nelle percentuali al tiro, e disputando dei playoff da sogno (un filo sotto i 19 di media, con oltre 4 rimbalzi e 4 assist). Poi è arrivata addirittura la convocazione per Team USA, alla caccia di un oro mondiale. E da tutto l'ambiente a stelle e strisce arrivano solo complimenti. "Pensavo fosse un tiratore: invece è un giocatore di basket in tutto e per tutto", dice il n°1 di USA Basketball, Grant Hill. Le parole che hanno trovato più risalto, tra quelle dei suoi compagni di squadra, sono quelle di Mikal Bridges: "Il ragazzo non è più una sorpresa: fa sul serio", ha detto la stella dei Nets. "L'ho osservato tanto, da fuori", ammette Brandon Ingram: "Mi piace perché gioca all'interno dei suoi limiti, non vuole strafare. E in difesa cura ogni dettaglio, dalla posizione al taglia fuori". Reaves oggi sta convincendo tutti, a partire dai Lakers, che su di lui hanno investito 54 milioni di dollari (per i prossimi tre anni).