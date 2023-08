Dal campetto nel cortile di casa in cui si allenavano insieme alla prima fila a bordo campo alle partite dei Grizzlies, Tee e Ja Morant sono da sempre vicinissimi e legatissimi l'uno all'altro. La stella di Memphis è cresciuta modellando il suo gioco sugli insegnamenti del padre, a cui la carriera da atleta professionista era sfuggita d'un soffio. Anche quando Ja è diventato una stella della NBA, per molti versi in maniera sorprendentemente veloce, quella del padre è sempre rimasta una presenza costante. Tee non è stato solo il primo allenatore del figlio, quanto un vero e proprio mentore lungo tutto il percorso che ha portato il più giovane dei Morant a diventare l'uomo simbolo dei Grizzlies. Quel percorso, però, ha vissuto parecchi intoppi negli ultimi mesi. Come noto Ja Morant si trova infatti ora a scontare una squalifica di 25 partite comminatagli dalla NBA in seguito ai suoi comportamenti fuori dal campo di gioco. E Tee, che si trovava all'Up Next Elite Camp di New Orleans in veste di ospite, ha parlato proprio del figlio e delle controversie che l'hanno visto protagonista.