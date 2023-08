Sarà per il fatto che milita in una delle squadre più tifate al mondo, sarà perché giocare insieme a LeBron James porta inevitabilmente dei riflettori addosso, o forse sarà per la sua storia da "underdog". Ma non c’è alcun dubbio che al debutto di Team USA nei Mondiali di basket il giocatore più acclamato in assoluto non è stato un All-Star come Anthony Edwards o Jaren Jackson Jr., ma bensì una riserva come Austin Reaves. La guardia dei Lakers è stato accolto dai boati del pubblico di Manila sia all’introduzione delle squadre sia ogni volta che ha toccato palla, peraltro destreggiandosi molto bene in campo e chiudendo con 12 punti (terzo miglior marcatore di squadra dietro Paolo Banchero e Edwards), 2 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi segnando quattro dei sei tiri tentati nel suo match. Dopo la partita, rientrando negli spogliatoi, anche Edwards ha bonariamente preso in giro Reaves per la sua popolarità, ripetendogli più volte "Austin, you’re him" (Austin, sei l’uomo del momento) a testimoniare proprio la popolarità del numero 15 di Team USA nel paese che più impazzisce per la pallacanestro al mondo come le Filippine.