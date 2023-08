Luka come Kakà: fa scontrare due avversari e segna

Il debutto di Luka Doncic ai Mondiali è andato secondo i piani: contro un avversario morbido come il Venezuela, la stella dei Dallas Mavericks non ha dovuto neanche impegnarsi troppo per trascinare la sua Slovenia alla vittoria toccando la tripla cifra (100-85). Il suo tabellino personale è uno di quelli a cui ormai ci ha abituati: 37 punti, 7 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 11/18 al tiro con 13/16 ai liberi, sporcando solo la sua prestazione con brutte percentuali dall’arco (2/8) e quattro palle perse in poco meno di 31 minuti. I suoi 37 punti rappresentano la quarta miglior prestazione di sempre per un esordio ai Mondiali, dietro ai 53 della leggenda greca Nick Galis contro Panama nel 1986, i 45 del coreano Lee Chung-Hee contro il Brasile sempre nello stesso anno e i 40 del coreano Shin Dong-Pa nel 1970 anche lui contro il Brasile. Doncic ha regalato anche molto allo spettacolo, sia con un assist dietro la testa mandare a segnare un compagno sia mettendosi in proprio. A metà primo quarto, in particolare, in una penetrazione a canestro è riuscito a far scontrare due avversari l’uno con l’altro prima di appoggiare in acrobazia al tabellone, un canestro che ha ricordato vagamente il celebre gol di Ricardo Kakà nel 2007. Quella era una semifinale di Champions League, tutt’altro palcoscenico rispetto a una gara di girone ai Mondiali: la classe, però, rimane la stessa.