Reduce dalla vittoria nei 100 e nei 200 metri ai mondiali di atletica di Budapest, le parole del velocista statunitense Noah Lyles sono diventate "virali" in rete per quanto detto durante la conferenza stampa: "La cosa che mi fa male di più è quando guardo le finali NBA e chiamano la squadra vincente 'campione del mondo'. Cosa?", si chiede stupito, quasi indignato. "Amo gli Stati Uniti, sia chiaro, ma gli Stati Uniti non sono il mondo. Noi, qui, siamo il mondo: qui ci sono tutte le nazioni del mondo, ognuno che gareggia per la propria bandiera. Non ci sono tutte queste bandiere in NBA", dice Lyles. Un ragionamento corretto, a rigor di logica, ma che ovviamente si presta anche a un'interpretazione un po' più larga (e allargata) del titolo "world champions" spesso associato alla squadra campione NBA. Come gli ricorda ad esempio Tyler Herro, via X: "La NBA è la miglior lega del mondo. Ecco perché i campioni vengono chiamati 'campioni del mondo'", e fa seguire il suo messaggio dall'emoticon sconsolata di chi è (quasi) costretto a dire una cosa ovvia.