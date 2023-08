Prima era arrivata la lunga intervista concessa al "New York Times", all'interno della quale Giannis Antetokounmpo non aveva fatto mistero di contemplare un domani lontano da Milwaukee, e subito dopo, come era facilmente prevedibile, sono cominciate a circolare le prime voci di mercato. Le parole di Giannis ("Firmare l’estensione di contratto adesso non avrebbe senso a livello economico, ma in ogni caso devo sentire che siamo tutti focalizzati sul vincere il titolo. Altrimenti non firmerò"), d'altro canto, non potevano che aprire scenari futuri fin lì solo ipotetici. Non che all'atto pratico sia cambiato granché nel rapporto tra il giocatore e la franchigia, che nelle mosse di mercato estive, confermando Khris Middleton e Brook Lopez e attuando il cambio che ha portato in panchina Adrian Griffin, è sembrata voler in qualche modo accontentare la sua superstar. L'eventuale deicisione di Giannis, che rimane sotto contratto con i Bucks fino al 2026 (con player option sull'ultima stagione), non sarebbe quindi immediata. Vista l'importanza del giocatore, tuttavia, qualcuno sembra abbia già cominciato a palesare il proprio interesse in caso di trasloco del due volte MVP.