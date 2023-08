In attesa che l'eterna telenovela attorno al nome di Damian Lillard abbia una conclusione, il sito "The Athletic" ha scelto di chiedere ai propri abbonati tifosi dei Blazers (un panel di oltre 1.600 persone) la loro opinione sul (possibile) trasferimento più chiacchierato dell'estate, sull'operato della franchiga e sulle possibili ricadute d'immagine per il prodotto di Weber State. I risultati sono stati abbastanza netti: i tifosi di Portland continuano ad amare alla follia il loro giocatore, da più della metà di loro ritenuto il miglior Blazers di sempre (davanti a Clyde Drexler e a Bill Walton): oltre il 62% degli interpellati, poi, ha assicurato di non aver cambiato opinione su Lillard (che in città è venerato da anni). Stare dalla parte di Lillard, però, non vuol dire contestate il lavoro del general manager Joe Cronin: messo di fronte alla richiesta di trade da parte del giocatore, a lui i tifosi di Portland chiedono solo di ottenere in cambio del n°0 "la miglior contropartita possibile" (glielo chiede più dell'80% degli intervistati). Una percentuale ancora più alta (81.6%) è convinta che Cronin abbia fatto bene a non scambiare la scelta n°3, Scoot Henderson, alla ricerca di veterani (anche se questo potrebbe aver allontanato Lillard) e quasi il 60% reputa il suo operato fin qui positivo.