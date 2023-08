La lunga telenovela che coinvolge Damian Lillard, i Portland Trail Blazers e i Miami Heat si arricchisce di un nuovo, importante capitolo. Intervistato da Marc Spears di "Andscape" al suo camp estivo, il giocatore ha confermato di aver richiesto una trade e ha aggiunto che al momento i suoi rapporti con i Blazers si sono interrotti. "Non parlo più dei Blazers, c'è molto affetto e rispetto tra me e loro ma non ne voglio più parlare" ha dichiarato Lillard. "Si sa che c'è stata una richiesta da parte tua di essere scambiato, ci confermi di voler andare ai Miami Heat?" l'ha poi incalzato Spears, "Posso dire che c'è stata una richiesta di questo tipo e che ora preferisco non parlare dei Blazers" la risposta del playmaker. Al momento, tuttavia, non risulta che le trattative tra le due franchigie per allestire uno scambio in grado di esaudire le richieste del giocatore abbiano fatto alcun passo in avanti e, secondo alcune fonti, non sarebbero addirittura mai iniziate. Il triangolo di mercato tra Lillard, Portland e Miami ha comunque già suscitato le attenzioni della NBA, che al proposito ha emanato un comunicato ufficiale a fine luglio. Ora, dopo la dura presa di posizione da parte del protagonista principale, si attendono eventuali sviluppi sia sul fronte della trade, che potrebbe forse prendere forma, che su quello del possibile intervento da parte della lega, che era già stata piuttosto chiara nel comunicato di cui sopra.