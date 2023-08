L'ennesimo episodio di violenza (ucciso un professore) in una scuola USA - non una scuola qualunque, l'università pubblica più vecchia di tutta America, University of North Carolina - scatena la reazione dell'ala di Sacramento, ex Tar Heel. "Mi si spezza il cuore. La scuola iniziata solo da una settimana. Qualcosa deve cambiare. Le mie preghiere e i miei pensieri sono tutti per la gente di UNC/Chapel Hill, la mia comunità"

Il "The Daily Tar Heel", il giornale che racconta la vita all'interno del campus dell'università di North Carolina (e che in passato ha dedicato le sue prime pagine ai successi della sua famosissima squadra di basket) questa volta mette in fila - in una cover davvero di impatto - gli SMS pieni di paura che gli studenti si sono scambiati durante l'ennesima sparatoria avvenuta in un campus unversitario americano, che ha ucciso un professore per cause ancora non chiarite. E un ex Tar Heel come Harrison Barnes, oggi ai Sacramento Kings, ha voluto manifestare tutto il suo sdegno sui social, come già in passato aveva fatto il suo ex allenatore agli Warriors Steve Kerr, uno da sempre in prima linea contro l'uso indiscriminato ed eccessivo delle armi da fuoco.