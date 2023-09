I due ex compagni ai Los Angeles Lakers si troveranno uno contro l'altro in Germania-Stati Uniti. In palio ci sarà la finale della FIBA World Cup 2023, ma alla vigilia della partita Schroeder e Reaves hanno voluto ribadire il sentimento di profonda amicizia che li lega

Domani pomeriggio, ora italiana, non si faranno sconti sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, perché in palio ci sarà la possibilità di laurearsi campioni del mondo , ma a prescindere da come andrà a finire la sfida tra Germania e Stati Uniti , c'è da scommettere che al fischio finale Dennis Schroeder e Austin Reaves si abbracceranno. L'amicizia che lega il playmaker tedesco e la guardia americana, nata durante la comune militanza ai Los Angeles Lakers nella seconda parte della scorsa stagione, sembra infatti essere di quelle profonde e radicate. Tanto che uno dei primi pensieri di Schroeder dopo aver battuto la Lettonia e aver conquistato la semifinale, è andato proprio all'amico e futuro avversario. "Gli voglio bene, è un mio grande amico" ha dichiarato il nuovo acquisto dei Toronto Raptors , "l'anno scorso è stato speciale essere compagni di squadra, non vedo giocare di giocargli contro".

Un affare (quasi) di famiglia

La risposta di Reaves è arrivata ai margini dell'allenamento di Team USA in preparazione della semifinale: "Ho solo amore e rispetto per Dennis, ho potuto conoscere sua moglie, i suoi figli, credo che sia un grande compagno di squadra, un grande giocatore e un padre straordinario". Ora i due amici si incroceranno in una sfida dal sapore storico soprattutto per i tedeschi, unici imbattuti in questi Mondiali, e non è da escludere che finiscano anche per marcarsi l'un l'altro. Di certo, dopo aver trascorso una notevole quantità di tempo insieme, dentro e fuori dal campo, Schroeder e Reaves si conoscono come pochi altri e, almeno per la durata della sfida tra Germania e Stati Uniti, proveranno a mettere da parte l'affetto reciproco.