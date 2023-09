Da Orlando a Manila, con vista su una medaglia alla FIBA World Cup 2023; l'estate dei fratelli Wagner è stata di quelle movimentate. I due, reduci da una stagione solida con la maglia dei Magic in cui avevano mostrato entrambi progressi notevoli, sono tra i protagonisti degli eccellenti Mondiali disputati dalla Germania. Unica squadra imbattuta al torneo, la Nationalmannschaft si trova ora ad affrontare gli Stati Uniti in una semifinale tutt'altro che semplice, ma nella quale i tedeschi non partono per niente battuti. Anche se in apparenza il percorso che ha portato la Germania tra le prime quattro nazionali al mondo può essere sembrato semplice, per arrivare a giocarsi una medaglia i ragazzi allenati da coach Geordie Herbert hanno dovuto superare diverse difficoltà. A cominciare dall'infortunio alla caviglia occorso alla stella della squadra designata Franz Wagner nella gara d'esordio contro il Giappone. L'ala dei Magic ha quindi dovuto saltare le partite successive, rientrando solo per i quarti di finale. E, contro la Lettonia, pur partendo dalla panchina, evidentemente ancora limitato nei movimenti, il più giovane dei Wagner ha regalato lampi di classe, risultando il migliore in campo con 16 punti, 8 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti giocati.