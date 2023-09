Non che la notizia della trade con al centro Damian Lillard sia stata esattamente un fulmine a ciel sereno e, anche se la destinazione finale è risultata diversa da quella prevista, il diretto interessato si è dimostrato preparato all'evenienza. Il passaggio ai Bucks era infatti stato ufficializzato da poco, quando sul suo profilo X Lillard, o per meglio dire Dame Dolla, pseudonimo con cui la stella NBA ha già inciso quattro dischi di genere hip hop e dal valore artistico non inestimabile, ha pubblicato "Farewell". La canzone, evidentemente pronta all'uso, è di fatto una lettera d'addio a Portland in cui Lillard si rivolge direttamente ai tifosi dei Blazers. "Ai tifosi dico vi amo incondizionatamente" ripete Lillard, "le ragioni per cui lascio la città non sono scontate, per cui è necessario che non crediate a ciò che vi viene raccontato: sappiate solo che ciò che lascio è meglio di ciò che ho ereditato qui". Nel finale di "Farewell", poi, Lillard si proietta nel futuro senza far mancare una stoccata alla dirigenza dei Blazers e alla scelta di ripartire dai giovani, rinunciando a una, peraltro molto ipotetica, caccia al titolo: "Spero che vi ricorderete tutto ciò che avete potuto ammirare e che in futuro ci saluteremo con baci e abbracci, ma dovete sapere che sono loro ad aver scelto un'altra missione".