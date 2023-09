Con uno scambio a sorpresa Damian Lillard va ai Milwaukee Bucks per creare una super coppia insieme a Giannis Antetokounmpo. Ai Blazers vanno Jrue Holiday e DeAndre Ayton, mentre i Suns prendono Jusuf Nurkic e altri tre giocatori. Niente Miami quindi per Lillard, che potrà comunque competere per il titolo in Wisconsin

Damian Lillard si trasferisce nella Eastern Conference , ma non ai Miami Heat come tanto desiderava. Con una mossa a sorpresa i Milwaukee Bucks hanno raggiunto un accordo per uno scambio a tre squadre che coinvolge i Portland Trail Blazers e i Phoenix Suns , riuscendo a mettere una superstar del calibro di Lillard al fianco di Giannis Antetokounmpo per dare di nuovo l'assalto al titolo. I dettagli dello scambio rivelati da The Athletic e ESPN sono i seguenti: Milwaukee riceve Lillard ; Portland prende Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara , la prima scelta 2029 dei Bucks e la possibilità di scambiare la scelta sempre coi Bucks nel 2028 e nel 2030; Phoenix prende Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson . Uno scambio quindi che coinvolge ben otto giocatori e rinnova le ambizioni tanto dei Bucks (che cedono il loro backcourt titolare e i loro asset sul Draft, ma prendono una superstar assoluta) che dei Suns (che cedono il loro centro titolare in Ayton, ma migliorano la profondità del loro roster). I Blazers invece possono ora cominciare la loro ricostruzione , anche se secondo ESPN Holiday non rimarrà in Oregon e verrà ceduto a una squadra alla ricerca di uno dei migliori difensori sulla palla dell'intera NBA.

Niente Miami per Damian Lillard, ma giocherà per vincere il titolo

Dopo aver ribadito per mesi che la sua preferenza assoluta andava ai Miami Heat, Lillard dovrà "accontentarsi" di giocare per il titolo con i Milwaukee Bucks, anche se certamente non potrà lamentarsi di avere un compagno del calibro di Antetokounmpo, con il quale era già in ottimi rapporti da tempo. Per Miami invece rimane la sensazione di non aver mai davvero volere andare "all-in" su Lillard, convinti di poter competere per il titolo anche come attualmente costruiti e forti della volontà del giocatore. I Bucks però, dopo le recenti dichiarazioni di Antetokounmpo che facevano presagire a un possibile addio, avevano l'urgenza di accontentare la propria superstar e sono andati sul miglior giocatore sul mercato, pur dovendo sacrificare un pezzo importante del titolo del 2021 come Holiday e un altro titolare come Allen, oltre al controllo sulle scelte di tre Draft molto lontani nel tempo.