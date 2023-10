Lo scorso anno Blake Griffin ha giocato solamente nella metà delle partite possibili in regular season (41 su 82) con una media di 4.1 punti a partita, decisamente lontana dai 24.5 che teneva anche solo nella stagione 2018-19 con la maglia dei Detroit Pistons, l’ultima delle sei in cui è stato convocato per l’All-Star Game. Griffin è comprensibilmente in un’altra fase della sua carriera, molto più da mentore e veterano che ha presenza in spogliatoio, ma il suo anno passato a Boston è stato comunque molto apprezzato dalla franchigia, tanto che il capo della dirigenza Brad Stevens lo rivorrebbe di nuovo. "Non voglio dire bugie, è andata nella miglior maniera possibile. È stato incredibile quando ha giocato e ancora meglio quando non ha giocato. Qui nell’organizzazione siamo tutti suoi tifosi: se decide di continuare a giocare e vuole venire sulla costa Est, siamo a una chiamata di distanza". Stevens ha raccontato che già lo scorso anno ha dovuto convincere Griffin in due diverse occasioni, complici anche delle situazioni familiari del giocatore da sistemare, ma soprattutto con le sue parole ha fatto intendere che il cinque volte All-NBA sta pensando al ritiro nonostante abbia ancora solo 34 anni. A pochi giorni di distanza dall’inizio del training camp sembra difficile che Griffin cambi idea improvvisamente, tanto che anche sul Boston Globe un suo ritorno era stato descritto come "improbabile", e complice il deterioramento fisico che ha dimostrato nelle ultime stagioni potrebbe anche essere arrivato il momento di chiudere la carriera, dopo 13 stagioni in NBA e 260 milioni di dollari guadagnati solo dai suoi accordi cestistici.