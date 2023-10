Jones lontano dagli Hornets per motivi personali

Se non avete grandi ricordi cestistici dei primi due anni di Kai Jones in NBA, siete scusati: dopo una stagione da rookie nella quale ha disputato solo 21 partite in uscita dalla panchina, anche nella seconda si è visto in campo appena 46 volte, con una media di 3.4 punti e 2.7 rimbalzi a partita. Il dubbio, semmai, è se ce ne sarà una terza: gli Charlotte Hornets infatti hanno deciso di comune accordo con il giocatore che Jones non farà parte del training camp per "motivi personali" e rimarrà lontano dalla squadra a tempo indeterminato. Nelle ultime settimane il giocatore di origine filippina aveva fatto rumore per diversi commenti sopra le righe sui social, ad esempio sostenendo di essere più forte di Shaquille O’Neal e di LeBron James ma anche criticando i suoi compagni di squadra su Instagram, in particolare i suoi “concorrenti” nel ruolo di lungo Nick Richards e Mark Williams. Recentemente poi si era fatto riprendere mentre ballava sudando profusamente, rendendo difficile quello che stava dicendo e sembrando in stato di alterazione psico-fisica. La squadra rimarrà comunque in contatto con lui e gestirà internamente la situazione, come ha annunciato l’allenatore Steve Clifford in settimana, ma c’è da credere che i giorni di Jones in NBA siano vicini alla fine.