Brooks non perde il vizio: espulso dopo 5 minuti

Gli Houston Rockets nell'ultima estate hanno investito pesantemente su Dillon Brooks, firmandolo con un quadriennale da 80 milioni di dollari per portare in squadra un po' di fisicità e difesa. Dopo neanche cinque minuti dal suo debutto in preseason con la nuova maglia, però, il canadese ha già cominciato a farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi: nel tentativo di superare un blocco portato da Daniel Theis degli Indiana Pacers, Brooks ha colpito il tedesco con una manata nelle parti basse, facendo crollare l'avversario a terra. Un colpo che è stato immediatamente notato dalla terna arbitrale, che dopo averlo rivisto al replay ha deciso di comminargli un fallo flagrant di tipo 2, giudicandolo un contatto pericoloso e non necessario, e cacciandolo così dal campo. La partita di Brooks è durata quindi la bellezza di 4 minuti e 33 secondi, durante i quali non ha preso neanche un tiro ma ha chiuso con un assist e due falli, di cui il secondo gli è valsa definitivamente la via degli spogliatoi come già spesso gli è successo in carriera.