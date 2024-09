Julius Randle lo scorso anno ha prodotto 24 punti e oltre 9 rimbalzi ogni volta che è sceso in campo. Julius Randle ha giocato la sua ultima partita il 27 gennaio, prima che una lussazione alla spalla lo costringesse a guardare da spettatore il resto della stagione dei suoi Knicks, playoff compresi. Playoff disputati da protagonisti, riportando New York ai piani alti NBA (tra le prime 4 a Est per due anni di fila non accadeva dal 1999-2000). E qualcuno – ok, più di qualcuno – ha detto: “Ovvio, non c’era Randle”. Come a dire che i Knicks abbiano trovato la loro quadra tecnica senza il loro due volte All-Star, il cui talento non si discute ma le cui caratteristiche tecniche a volte non sono facilissime da integrare in una squadra. I numeri sembrano dire altro (New York ha vinto il 63% delle partite disputate con Randle in campo, il 58% con lui fuori, e l’attacco ha prodotto 5 punti su 100 possessi in più con il n°30 in campo) ma il tema sull’agenda di Tom Thibodeau rimane. Che al proposito ha le sue idee: “Più talento c’è in squadra” – e con l’arrivo di Mikal Bridges a New York è sicuramente aumentato – “più sarà necessario sacrificarsi, vale per lui ma vale per tutti. Julius ha già fatto vedere in passato di essere in grado di sapersi adattare, e la gente si dimentica troppo spesso che stiamo parlando di un giocatore da 25 (punti), 10 (rimbalzi) e 5 (assist)”, le parole rilasciate a nba.com dall’allenatore neyworchese.