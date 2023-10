In gara 2 delle WNBA Finals non c'è scampo per New York: le Liberty subiscono fin dall'inizio e perdono nettamente sotto i colpi di una A'ja Wilson a tutto campo. Las Vegas si porta avanti 2-0 e ora le ragazze guidate da coach Becky Hammon sono a una sola vittoria dalla conquista del titolo. Per le Aces si profila quindi un clamoroso back-to-back

Gara 2 delle WNBA FInals è durata giusto il tempo necessario alle Aces, padrone di casa, di prendere le misure alle avversarie e quindi andare subito in fuga. Per le New York Liberty, travolte da un primo quarto in cui le ragazze di Becky Hammon hanno piazzato un parziale di 38-19, non c'è stato scampo. Troppo netta la distanza tra le due squadre in termini di presenza fisica e carica agonistica, troppo ampio il divario scavato già nella prima parte di gara dalle campionesse in carica. Le Aces volano sulle spalle di una A'ja Wilson semplicemente devastante, per l'ex MVP ci sono 26 punti e 15 rimbalzi a delineare un dominio assoluto nel pitturato. Per Las Vegas bene anche le solite Jackie Young e Kelsey Plum, autrici rispettivamente di 24 e 23 punti, mentre Chelsea Gray manda a referto una doppia doppia da 14 punti e 11 assist. New York, tra le cui fila si salvano solo Breanna Stewart e Jonquel Jones, prova a rimanere aggrappata alla speranza di invertire la tendenza presa dalla serie sul parquet amico. Gara 3 si gioca nella notte tra sabato 14 e domenica 15 in casa delle Liberty ma le Aces, dopo aver vinto il primo titolo nella storia della franchigia dodici mesi fa, sembrano più che mai pronte per lo storico back-to-back.