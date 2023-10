Nel corso degli ultimi 30 anni Jeff Van Gundy è riuscito a farsi apprezzare non solamente per la sua esperienza in panchina, prima con i New York Knicks (portati fino alle Finals del 1999) e poi con gli Houston Rockets, ma soprattutto nel suo ruolo di analista per ESPN/ABC. Lo scorso giugno però l’emittente controllata da Disney ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza e l’allenatore 61enne, dopo un’estate passata al seguito di Team USA ai Mondiali, ha deciso di tornare nella NBA dalla porta di servizio. I Boston Celtics hanno infatti deciso di assumerlo come "senior consultant": secondo quanto riportato da Brian Robb di MassLive.com, Van Gundy sarà quindi consulente sia per la dirigenza dei Celtics guidata da Brad Stevens che per la prima squadra e l’affiliata G-League, i Maine Red Claws. Coach Joe Mazzulla ha avuto parole di grande elogio per l’assunzione dell’ex coach: "Fantastico. Ogni volta che puoi aggiungere una persona di alto livello, di grande spessore morale e di altissima professionalità non c’è neanche da pensarci. Siamo fortunati che sia qui, non solamente per il coaching staff ma per tutti quanti". Il coach 61enne ha allenato la nazionale statunitense alla FIBA AmeriCup del 2017 e nelle qualificazioni per i Mondiali con squadre formate soprattutto da giocatori della G-League e da squadre internazionali.