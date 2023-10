Sembrava tutto indirizzato verso la prima sconfitta in preseason per i Golden State Warriors. I Sacramento Kings, andati avanti anche di 18 lunghezze nel secondo tempo, erano saldamente in controllo delle operazioni e a metà ultimo quarto si pensava che i padroni di casa potessero "darla su", concedendo alle loro stelle un finale di partita a riposo per una sfida tutto sommato ininfluente di preseason. Invece coach Steve Kerr aveva altre idee: a 7:18 dalla fine con i suoi sotto di 10 ha reinserito Steph Curry per il finale di gara, dando il chiaro segnale a tutti di volersela giocare fino in fondo. Il risultato è stato uno degli incontri più divertenti di tutta la preseason: Curry si è acceso subito trovando uno scarico per l’ottimo Trayce Jackson-Davis (13 punti e 10 rimbalzi dalla panchina per il rookie), poi si è messo in proprio e ha cominciato a martellare dalla lunga distanza, segnando due triple per tenere a contatto i suoi e un canestro su una gamba sola "alla Dirk Nowitzki" per il -2 a poco più di un minuto dalla fine. Ciò nonostante, sul possesso successivo De’Aaron Fox ha trovato la penetrazione a canestro giusta per riportare i suoi avanti di 4 a 40 secondi dalla fine. Sembrava di nuovo finita, ma Curry aveva altre idee: prima si è liberato sul perimetro alla sua maniera per segnare la tripla del -1 appoggiandosi al tabellone; dopodiché ha visto Dario Saric sbagliare due tiri liberi (che avrebbero dato ai suoi il vantaggio a 18 secondi dalla fine) e, con un tiratore come Kevin Huerter in lunetta per mandare i Kings a +4, sembrava nuovamente finita. Huerter ha però sbagliato il secondo libero a disposizione e sul rimbalzo lungo Curry è stato il più scaltro di tutti a lanciarsi a terra per recuperare il pallone, evitando di toccare la linea laterale con il corpo e mantenendo la lucidità necessaria per far sbattere il pallone sulla gamba dello stesso Huerter, recuperando così il possesso e apparecchiando la tavola per il gran finale.