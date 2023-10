Wembanyama, tunnel alla Ginobili su Bullock. VIDEO

Anche in una serata complicata al tiro, Victor Wembanyama ha trovato il modo di regalare spettacolo, trasformando un recupero difensivo in transizione in un "tunnel" clamoroso ai danni di Reggie Bullock che aveva provato a fermarlo. Una giocata incredibile per un giocatore che supera i 2.20 di altezza, conclusa poi con un ottimo passaggio per mandare il compagno Charles Bassey in lunetta: per Wemby alla fine ci sono 15 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate in 20 minuti

Per una volta, Victor Wembanyama non è stato l'emblema dell'efficienza. Nei 20 minuti concessi da coach Gregg Popovich nella sua terza uscita prestagionale, la prima scelta assoluta del Draft 2023 ha sbagliato tutti i cinque tiri tentati nel primo tempo contro gli Houston Rockets, chiudendo alla fine con 3/10 al tiro di cui 2/5 dalla lunga distanza. Ma la grandezza del fenomeno francese sta proprio nel trovare altri modi di essere utile, ad esempio andando in lunetta (7/8 alla fine) per rimpolpare il suo bottino fino a quota 15 punti, catturando anche 6 rimbalzi e rifilando 2 stoppate per vendicare il ko subito dai suoi compagni pochi giorni fa sempre contro i Rockets. Soprattutto, però, ha rifilato un memorabile tunnel ai danni del veterano Reggie Bullock: dopo aver intercettato un passaggio mentre difendeva la transizione, si è visto davanti l'avversario che pensava forse di poter provocare uno sfondamento, viste le dimensioni del francese. Il quale, invece, ha elegantemente fatto passare il pallone sotto le gambe aperte di Bullock, arrivando poi nel pitturato per scaricare al compagno Charles Bassey - fermato con un fallo dalla difesa di Houston. Una giocata "alla Ginobili", giusto per rimanere in casa San Antonio Spurs, ma realizzata a oltre 220 centimetri di altezza. Tocca abituarsi, anche se forse non lo faremo mai.