Le speranze delle New York Liberty si spengono sulla tripla dall'angolo presa da Courtney Vandersloot, fin lì letale dalla lunga distanza con un 4/7 che la rendeva la migliore in campo per le padrone di casa. La palla, però, non sfiora nemmeno il ferro e al suono della sirena sono le Las Vegas Aces a festeggiare. Il 70-69 finale regala alle ragazze guidate da coach Becky Hammon il punto del 3-1 nella serie e il secondo titolo consecutivo dopo il trionfo del 2022. Si tratta di un'impresa storica, riuscita l'ultima volta nella stagione 2001-02 alle Los Angeles Sparks. Eppure, nonostante avessero a disposizione il colpo del ko, le cose non si erano messe bene per le Aces alla vigilia di gara-4. Chelsea Gray, MVP delle Finals 2022, e Kiah Stokes, centro titolare, erano infatti costrette a dare forfait dopo gli infortuni patiti nella partita precedente. E la sfida è stata in effetti equilibrata lungo tutta la sua durata, con continui sorpassi e controsorpassi nel punteggio. Las Vegas, a 1:26 dalla fine, sembrava però avere in mano la vittoria grazie al vantaggio 70-64, ma le Liberty piazzavano un parziale di 5-0 che le rimetteva in partita. Il sogno di portare la serie a gara-5 svaniva però sull'airball di Vandersloot. A'ja Wilson (24 punti e 16 rimbalzi) è la trascinatrice delle campionesse e viene premiata come MVP delle WNBA Finals 2023. Le Aces piazzano quindi uno storico back-to-back, tutt'altro che scontato in una stagione in cui la squadra ha subito molti infortuni, a partire da quello che ha privato Las Vegas del grande acquisto dell'ultimo mercato Candace Parker per tutti i playoff fino alle due assenze in quintetto nella gara che ne ha sancito la conferma in vetta alla WNBA.