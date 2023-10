Zion is back: la sfida ai Knicks all'1 è su Sky

I New Orleans Pelicans hanno ritrovato Zion Williamson in campo, vincendo la prima partita stagionale sul campo di Memphis. Questa notte il pubblico di casa avrà l’occasione di riabbracciare il numero 1 che non hanno mai visto in campo nel 2023 per via degli infortuni, sfidando i New York Knicks in back-to-back. Palla a due all'1 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Sono passati più di 300 giorni, più precisamente 302, da quando i tifosi dei New Orleans Pelicans hanno potuto vedere Zion Williamson sul campo di casa per una partita che valesse qualcosa. La sua ultima apparizione in Louisiana per i Pelicans risale infatti al 30 dicembre 2022, giorno in cui ne mise 36 in meno di 31 minuti contro i Philadelphia 76ers guidando i suoi alla quinta vittoria consecutiva, con un record di 23 vittorie e 12 sconfitte che li poneva in vetta alla Western Conference. Due partite dopo però si è infortunato al bicipite femorale e la sua stagione si è conclusa lì, condannando di fatto anche il resto della squadra a un’annata interlocutoria. Ora però Zion è in campo e si è visto: all’esordio stagionale nella vittoriosa trasferta di Memphis non solo ha chiuso con 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist con 9/17 al tiro, ma è sembrato in ottime condizioni atletiche, con un paio di giocate sopra il ferro delle sue. Quelle che il pubblico di New Orleans è pronto ad applaudire di nuovo questa notte in occasione del “season opener” casalingo ospitando i New York Knicks, impegnati in un difficile back-to-back in trasferta dopo aver vinto la scorsa notte sul campo degli Atlanta Hawks, tramortiti dai 31 punti con 8 triple a segno (record in carriera) di Jalen Brunson. La squadra di Tom Thibodeau però non è abituata a lasciarsi battere senza averci prima provato fino in fondo, perciò New Orleans non potrà sperare di avere la meglio semplicemente cavalcando l’entusiasmo del ritorno di Williamson: servirà il meglio anche da parte di CJ McCollum e Brandon Ingram, in una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dall’1.00 con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.