Valanga Celtics: 155 punti, 2^ prova di sempre

Per trovare un’altra partita in cui i Boston Celtics hanno segnato più di 155 punti bisogna risalire al lontanissimo 1958-59, in un epoca in cui sul soffitto c’era un solo banner di campioni NBA (a differenza dei 17 di oggi) e Red Auerbach era saldamente in panchina al vecchio Boston Garden. La prova di questa notte, rifilando 155 punti ai malcapitati Indiana Pacers, è la seconda migliore nella storia della franchigia, dietro solo ai 173 del 27 febbraio 1959 rifilati ai Lakers, che giocavano ancora a Minneapolis. I Celtics ci sono riusciti dominando completamente la partita sin dal primo momento: +10 dopo tre minuti, +20 nel secondo quarto, +30 nel terzo e +53 nel quarto periodo, tirando col 57% di squadra e 20/35 da tre a fine serata con otto giocatori in doppia cifra. Il leader è Jayson Tatum, a cui sono bastati meno di 27 minuti in tre quarti per realizzare 30 punti con 12 rimbalzi, accompagnato da tutto il quintetto in doppia cifra (Derrick White 18, Jaylen Brown 16, Jrue Holiday 15, Kristaps Porzingis 13) e tre riserve (Sam Hauser 17, Payton Pritchard 15, Delano Banton 11) per tramortire i Pacers.