L'attesa per il debutto in NBA di Victor Wembanyama era a dir poco spasmodica, paragonabile solo a quella che aveva accompagnato l'ingresso tra i professionisti di LeBron James nel 2003. E dopo le prime cinque partite disputate con la maglia degli Spurs, il rookie non sembra aver affatto deluso le aspettative. Il francese è infatti già entrato nella storia della franchigia e in quella della lega al fianco di altri due straordinari debuttanti del passato

Il calendario, in teoria, non avrebbe dovuto regalare un inizio stagione facile ai San Antonio Spurs e tantomeno a Victor Wembanyama. Il derby con i Rockets, infatti, sembrava l'unica partita abbordabile di una cinquina che comprendeva sfide con squadre di alto livello come Mavericks e Clippers e una doppia trasferta sul campo di una vera e propria contender come i Suns. Eppure, per il momento il record dei ragazzi di Popovich dice 3-2, e proprio nelle due partite a Phoenix sono arrivate due vittorie difficili da pronosticare alla vigilia. Due vittorie diversissime tra loro, ma che hanno avuto un comune denominatore: il rookie con la maglia nero-argento numero 1. Non che le tre partite precedenti della prima scelta al Draft 2023 fossero state sotto tono, anzi. Se contro Kevin Durant e compagni Wembanyama ha dato spettacolo, in particolare nella gara della scorsa notte chiusa con 38 punti e 10 rimbalzi e i canestri che hanno fermato la rimonta degli avversari, è nel complesso che i suoi primissimi passi in NBA fanno stropicciare gli occhi. Dopo poco più di una settimana, infatti, il francese è già entrato nella storia della sua nuova franchigia e anche in quella della lega.