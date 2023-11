I San Antonio Spurs sono una delle attrazioni della stagione 2023-24 soprattutto per la presenza di Victor Wembanyama , che li ha rimessi "sulla mappa" dopo qualche stagione di anonimato. L’enorme interesse per la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ha portato le partite dei neroargento ad essere decisamente più interessanti anche per i passaggi televisivi, quasi quintuplicati rispetto alla passata stagione. Su Sky avremo modo di vederlo due volte nel corso dei prossimi giorni: la prima domenica sera alle 21.30 contro i Toronto Raptors per il suo primo passaggio nell’NBA Sundays; poi la notte successiva a Indianapolis contro i Pacers all’1.00 nella notte tra lunedì e martedì. Per presentare questi due match coach Gregg Popovich si è concesso ai media europei, rispondendo alle loro domande inevitabilmente concentrate su Wemby. "Tante persone hanno talento in questa lega, ma quelli che diventano superstar hanno qualcosa che gli altri non hanno, ed è quello che hanno nella testa " ha detto Popovich. "È il carattere, la fiducia in se stessi, un tipo unico di disciplina, una base di eccellenza personale che li porta a competere e perseverare giorno dopo giorno, anno dopo anno. Lui ha un carattere unico, che non si trova in tutti i giocatori ".

L'evoluzione tecnico-tattica di Wembanyama: "Lo stiamo ancora studiando"

Esaurito l’argomento caratteriale, Popovich ha anche spiegato cosa stanno cercando di fare con lui dal punto di vista tecnico-tattico: "Siamo in 'modalità osservazione' a questo punto: non sappiamo ancora quale sarà il suo gioco. Ovviamente, vista la sua stazza e le sue qualità naturali, è più saggio da parte mia osservarlo e lasciarlo giocare ora come ora. Quattro partite sono un campione piccolo per vedere dove si sente più a suo agio o le situazioni in cui può essere più efficace: dentro in post, in ala, in transizione, se portando palla, se sotto canestro o sul perimetro, o tutte queste cose insieme… Osservarlo per un po' darà buone indicazioni su dove può essere migliore il suo apporto alla squadra. Gli abbiamo dato la libertà di tirare da tre punti e riconoscere i momenti della partita in base a tempo sul cronometro, punteggio, difesa avversaria". Su una cosa però Popovich non transige: "La difesa, invece, è obbligatoria. Abbiamo passato la maggior parte del nostro tempo a disciplinarlo in quell’area, in modo che sapesse cosa è richiesto e cosa serve per essere un difensore nella NBA, sia che stia difendendo un lungo o un esterno, perché farà entrambe le cose. È la priorità, mentre in attacco lo stiamo ancora studiando". I primi risultati sono stati entusiasmanti, ma l’esperimento Wembanyama è solamente all’inizio — e potrete godervelo su Sky.