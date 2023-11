Gli L.A. Clippers hanno sfruttato un raro buco di quattro giorni vuoti nel loro calendario per integrare nel loro sistema un giocatore di enorme impatto come James Harden, e ora sono pronti a vederlo finalmente in campo con la nuova maglia. Sarà infatti il Madison Square Garden di New York il palcoscenico per il debutto del "Barba" con la sua nuova squadra, in una partita che rappresenta anche il suo esordio stagionale dopo l’addio burrascoso ai Philadelphia 76ers della scorsa settimana. Harden ha preso parte completamente agli allenamenti dei Clippers negli ultimi giorni, comprese le partitelle 5 contro 5, e secondo quanto detto da coach Tyronn Lue è sembrato in buone condizioni, anche se non avrà un minutaggio "folle" per cominciare la stagione: "Non ha restrizioni di alcun tipo, ma non mi aspetto che vada in campo e giochi 40 minuti da subito. Ha chiesto tante informazioni sui nostri giochi per potersi integrare il prima possibile, ma sarà compito mio fare in modo che sia a suo agio in campo, senza pensare troppo". Coach Lue non ha sciolto le riserve su chi partirà in quintetto, ma secondo quanto scritto da ESPN l’aspettativa è che Harden prenda il posto di Terance Mann tra i primi cinque, cominciando quindi al fianco di Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard e Ivica Zubac. Come si comporrà la rotazione, invece, è ancora tutto da scoprire: l’appuntamento è per questa notte sul campo dei New York Knicks per l’inizio della nuova avventura in NBA dell’MVP del 2018.