Continuità. Spesso è il segreto di chi vince, e allora - dopo aver vinto - i Denver Nuggets continuano a percorrere quella strada. Come? Facendo firmare al loro allenatore Michael Malone una ricca estensione contrattuale, per tenerlo alla guida tecnica della squadra che quest'anno è impegnata nel difficile compito di difendere il titolo vinto lo scorso giugno. Già oggi il quarto allenatore da più tempo sulla panchina della propria squadra - solo Gregg Popovich a San Antonio, Erik Spoelstra a Miami e Steve Kerr a Golden State sono lì da più anni - Malone ora diventa anche uno dei coach più pagati dell'intera lega, anche se le cifre (e la durata) dell'estensione al momento non sono state rese note. Con la squadra protagonista di un ottimo avvio di stagione (8 vinte, 2 sole perse), Malone vanta un record complessivo di 375-272 in stagione regolare (valido per il 58% di vittorie) e di 37-31 ai playoff (55.4%), bilancio che include la corsa al titolo dello scorso anno con un roboante 16-4. E ora resterà ancora per parecchio sulla panchina di Denver, nel tentativo di migliorare ancora questi dati.