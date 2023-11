La prestazione praticamente perfetta messa in mostra questa notte a Philadelphia è valsa la vittoria agli Indiana Pacers e un record storico alla loro stella. Con i 33 punti e 15 assist mandati a referto contro i Sixers, accompagnati da zero palle perse, Tyrese Haliburton ha infatti fatto il suo ingresso nella top 5 di una classifica molto speciale. In precedenza solo altri quattro giocatori erano stati in grado di chiudere una partita con più di 30 punti e almeno 15 assist senza perdere nemmeno un pallone