Il veterano degli Warriors era stato espulso - insieme a Klay Thompson e Jaden McDaniels - per la rissa scoppiata in campo all'inizio della sfida con Minnesota. Green era intervenuto in difesa del compagno, afferrando Rudy Gobert per il collo in una sorta di laccio californiano. Ora è arrivata la dura sanzione della lega anche per i suoi trascorsi in passato

Mano pesante della NBA contro Draymond Green dopo il parapiglia scoppiato in campo nei primi minuti della sfida tra Minensota e Golden State. Il vice presidente della lega Joe Dumars ha annunciato che Green è stato sospeso per 5 partite senza stipendio "per aver intensificato l'alterco in corso e aver afferrato al collo con forza Rudy Gobert, in modo antisportivo e pericoloso". A pesare sulla durata della sospensione anche "la storia di atti antisportivi del giocatore", già alla seconda espulsione in questa stagione e protagonista di numerosi episodi controversi in passato. Per Klay Thompson e Jaden McDaniels, che avevano dato inzio alla rissa spingendosi e afferrandosi le maglie a vicenda dopo una lotta a rimbalzo, è arrivata una multa di 25 mila dollari. Stessa sanzione per il centro di Minnesota Gobert, intrevenuto contro Thompson in difesa del compagno. Green perderà circa 800.000 dollari in stipendi mancati per le cinque partite di sospensione e rientrerà nel match contro Sacramento, contro cui era stato espulso la scorsa stagione durante i playoff per un pestone sul petto ai danni di Domantas Sabonis.