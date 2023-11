Boston vince a Philadelphia, Lakers ko coi Kings

Boston anche senza due titolari vince a Philadelphia, riprendendosi il primo posto solitario a Est con super Tatum. I Lakers cadono in casa con Sacramento nonostante la tripla doppia di LeBron James, Phoenix interrompe la striscia di Minnesota con 62 punti della coppia Booker-Durant. Lillard segna 37 punti con 13 assist per guidare Milwaukee senza Antetokounmpo, Banchero firma il canestro della vittoria a Chicago. Dieci punti per Danilo Gallinari nel ko di Washington con Dallas