Stanonotte va in scena la 4° giornata di gare valide anche per il nuovo In-Season Tournament e le classifiche dei singoli gruppi cominciano a delineare le posizioni nella corsa verso la prima NBA Cup della storia. Ci sono squadre già matematicamente eliminate, altre con le spalle al muro, altre ancora che sono partite con il piede giusto e una sola che deve ancora esordire. La situazione squadra per squadra in vista delle partite di stanotte

