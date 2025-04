Gara-3 della serie tra Miami e Cleveland, la prima giocata in casa degli Heat, si apre con una notizia se non inattesa quantomeno sorprendente: Darius Garland, protagonista alla vigilia per le dichiarazioni pepate (“Il nostro piano partita? Attaccare Tyler Herro”) non è della partita per il problema all’alluce che ne aveva messo in forse la presenza già nella giornata di ieri. E a partire meglio sono i padroni di casa, con un 9-2 iniziale frutto dell’energia su entrambi i lati del campo e di un Kel’el Ware protagonista come non si era ancora visto in questi playoff. Dopo un time out chiamato da coach Kenny Atkinson, però, Cleveland rientra velocemente in partita, anzi, Miami non segna per quasi 4 minuti e mezzo. A segnare, invece, non hanno troppi problemi i Cavs, che chiudono avanti 33-20 il 1° quarto. A inizio del 2° quarto gli Heat provano ad alzare l’intensità in difesa, rinunciando momentaneamente a Herro. La mossa, però, paga dividendi modesti e con 4:55 da giocare prima dell’intervallo lungo è Erik Spoelstra a essere costretto al time out con i suoi sotto 50-32. Solo che lo spartito della partita non cambia nemmeno dopo l’intervento del coach di Miami, e il primo tempo si chiude con gli ospiti nettamente avanti 62-42.