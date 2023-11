HIGHLIGHTS NBA

Terzo successo su tre per i Lakers di un maestoso LeBron James nell'In-Season Tournament, ora a un passo dal passaggio del turno complice il ko di Utah contro Phoenix (38 di Durant). Anche New Orleans prende il controllo del gruppo West B superando i campioni in carica di Denver, a cui non serve la tripla doppia di Jokic. De'Aaron Fox firma 43 punti nel successo di Sacramento a San Antonio, Boston rimonta e vince a Toronto. Harden decisivo per il primo successo in maglia Clippers