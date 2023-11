LaMelo Ball contro Jalen Brunson, due che con la palla tra le mani sono capaci di fare qualsiasi cosa. La partita tra Charlotte e New York, però, offre molto di più della sfida tra le stelle delle due squadre. Gli Hornets arrivano da un inizio stagione complicato e ritrovano Miles Bridges dopo oltre un anno, New York spera di recuperare R.J. Barrett e di continuare a scalare posizioni in classifica a Est. Appuntamento a mezzanotte su Sky Sport Uno con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua

A rendere affascinante l'appuntamento con l'NBA Saturdays basterebbe la presenza sul parquet di LaMelo Ball e Jalen Brunson, due dei giocatori più spettacolari di tutta la lega. La sfida tra Charlotte e New York, però, va oltre le giocate da urlo dei due playmaker. Gli Hornets sono protagonisti di un inizio stagione complicato, che al momento si è tradotto in un record di 3 vinte e 8 perse, valido per il terzultimo posto nella Eastern Conference. Charlotte ha appena visto il rientro di Miles Bridges, assente da oltre un anno a causa dei guai giudiziari derivanti da uno spinoso caso di violenza domestica, e il suo innesto potrebbe aumentare di non poco le armi a disposizione di coach Steve Clifford su entrambi i lati del campo. Nella sconfitta 99-130 contro Milwaukee, Bridges ha segnato 17 punti in 33 minuti entrando dalla panchina. Con Bridges nuovamente disponibile, gli Hornets sperano di migliorare prima di tutto in difesa, dove al momento sono la peggior squadra della lega per efficienza. New York, invece, arriva da cinque vittorie nelle ultime sei partite che hanno raddrizzato il record (7-5) dopo la partenza lenta nelle prime gare della regular season 2023-24. I Knicks hanno dovuto fare a meno di R.J. Barrett nelle ultime tre partite, ma stanno trovando eccellenti risposte da Immanuel Quickley (16 punti di media uscendo dalla panchina) e da un Mitchell Robinson sempre più perno difensivo della squadra (11.4 rimbalzi e una stoppata di media a partita). La palla a due verrà alzata questa sera a mezzanotte, diretta su Sky Sport Uno con commento live di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.