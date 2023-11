Tra gli argomenti più dibattuti di questo inizio di stagione NBA c'è la condizione fisica della stella dei Mavs. Secondo molti, Luka Doncic si è presentato ai nastri di partenza della regular season 2023-24 in forma come mai avvenuto prima nella sua carriera. Lo sloveno, accompagnato dai compagni di squadra, ha quindi deciso di scherzarci su e, ispirandosi ai famosi video girati da Jane Fonda negli anni Ottanta, si è lanciato in "Body by Luka"

A dire il vero, non è che le cifre mandate a referto in questo inizio di stagione (30.6 punti, 8 rimbalzi e 8.1 assist di media) siano poi così diverse da quelle delle stagioni precedenti, ma l'impressione condivisa da addetti ai lavori e appassionati è che il Luka Doncic visto in questa prima parte di regular season abbia qualcosa di diverso, quaclosa in più. Lo sloveno si sarebbe infatti presentato ai nastri di partenza della stagione in una condizione fisica mai vista prima. E proprio la condizione fisica di Doncic, secondo molti fin qui suo vero, forse unico tallone d'Achille si è trasformata nello spunto per un video ironico in cui il diretto interessato e i compagni di squadra hanno rimesso indietro le lancette dell'orologio di oltre quarant'anni. L'ispirazione per "Body by Luka", frammento di circa un minuto mostrato sui maxi-schermi dell'American Airlines Center durante un time out della recente gara interna contro Sacramento, arriva infatti dal famoso "Jane Fonda Workout". La lezione di aerobica proposta dalla stella di Hollywood a inizio anni Ottanta era diventata velocemente un successo mondiale, per poi trasformarsi nella videocassetta più venduta di sempre. Oggi nessuno (o quasi nessuno) ha più in casa un videoregistratore, ma Doncic e i Mavs propongono comunque il loro metodo d'allenamento che promette di far raggiungere "La forma migliore della vostra vita".