La stagione di Kevin Durant (oltre i 31 di media, tirando più del 53% dal campo e oltre il 52% da tre, oltre a sfiorare il 90% ai liberi) è di quelle da lasciare tutti a bocca aperta. Una reazione simile deve averla avuta Chet Holmgren, che intercettando sui social le statistiche del campione dei Suns è rimasto come tutti ammirato. E ha voluto comunicarlo al mondo, con un tweet di elogi. A modo suo, però. "54 from treball is odee shooting hang pulls", ha scritto, un messaggio che coniuga gergo tecnico e uno slang così stretto da risultare incomprensibile ai più. Tanto che perfino l'account X ufficiale del Merriam-Webster, il dizionario più conosciuto e popolare negli Stati Uniti, ha alzato le mani: "Questa ci lascia senza parole. Contiamo su di voi [gli utenti, ndr] per una traduzione", hanno scritto sui loro social. E in soccorso della maggioranza delle persone è arrivato un compagno di Chet Holmgren, Jalen Williams, che ha spiegato il significato del messaggio originale: "Odee vuol dire pazzasco. 54 from treball racconta delle percentuali, il 54%, che sta tenendo da tre. Mentre l'hangpull è quell'esitazione in palleggio che KD fa spesso prima di tirare da tre".